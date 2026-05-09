西山茉希、パクチー鶏そぼろ丼・エノキと豆苗の炒め物…手作り弁当に反響「ヘルシー」「品数豊富ですごい」
【モデルプレス＝2026/05/09】モデルの西山茉希が5月8日、自身のInstagramを更新。ボリューミーな手作り弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳2児のママモデル「彩りもいい」パクチー鶏そぼろ丼に炒め物…ヘルシー弁当公開
西山は「＃西山食堂」「＃頑張る友へデリバリー弁当」とハッシュタグを添え、写真を投稿。鶏そぼろと炒り卵と刻み海苔の載ったパクチー鶏そぼろ丼、キノコと豆のマカロニサラダ、エノキと豆苗の炒め物がたっぷりと詰められた弁当が3つ並んだ様子を公開した。鶏そぼろ丼のご飯は白米に玄米を混ぜたヘルシーなものになっており、そぼろを載せる前の写真も公開されている。
この投稿にファンからは「彩りもいい」「ヘルシー」「品数豊富ですごい」「食べたい」「お店のお弁当みたい」「ボリュームたっぷりなのがいい」「詰め方がオシャレ」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル「彩りもいい」パクチー鶏そぼろ丼に炒め物…ヘルシー弁当公開
◆西山茉希、彩り豊かな弁当披露
西山は「＃西山食堂」「＃頑張る友へデリバリー弁当」とハッシュタグを添え、写真を投稿。鶏そぼろと炒り卵と刻み海苔の載ったパクチー鶏そぼろ丼、キノコと豆のマカロニサラダ、エノキと豆苗の炒め物がたっぷりと詰められた弁当が3つ並んだ様子を公開した。鶏そぼろ丼のご飯は白米に玄米を混ぜたヘルシーなものになっており、そぼろを載せる前の写真も公開されている。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿にファンからは「彩りもいい」「ヘルシー」「品数豊富ですごい」「食べたい」「お店のお弁当みたい」「ボリュームたっぷりなのがいい」「詰め方がオシャレ」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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