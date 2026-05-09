渡辺美奈代、作り置きメニュー2品披露「レシピ教えて欲しい」「味が染みてて美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/05/09】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が5月8日までに自身のInstagramを更新。手料理を披露し反響を呼んでいる。
【写真】56歳元おニャン子「彩り良い」オクラのおひたし＆かぼちゃの煮物公開
渡辺は「作り置き」とつづり、写真を複数枚投稿。オクラのおひたしとかぼちゃの煮物の2品を披露した。タッパーに野菜をたっぷり入れ、特製のタレでつけ込んだ栄養満点な作り置き料理となっている。
この投稿に「味が染みてて美味しそう」「どっちも美味しそう」「彩り良いですね」「作り置き助かりますよね」「レシピ教えて欲しい」「料理上手ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】56歳元おニャン子「彩り良い」オクラのおひたし＆かぼちゃの煮物公開
◆渡辺美奈代、作り置き2品を披露
渡辺は「作り置き」とつづり、写真を複数枚投稿。オクラのおひたしとかぼちゃの煮物の2品を披露した。タッパーに野菜をたっぷり入れ、特製のタレでつけ込んだ栄養満点な作り置き料理となっている。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿に「味が染みてて美味しそう」「どっちも美味しそう」「彩り良いですね」「作り置き助かりますよね」「レシピ教えて欲しい」「料理上手ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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