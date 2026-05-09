フジテレビ系「ぽかぽか」が７日に放送され、ハライチ・澤部佑、岩井勇気がＭＣを務めた。

この日は、人気企画「芸能界（秘）有頂天クイズ 実はあの頃わたし天狗でした」を進行。（秘）ゲストの天狗エピソードから正体を探っていく。

「バブル期に俳優として大ブレイクし、わずか数年で２０億円を稼いだ男。日本語と英語を話せるバイリンガルで、女の子もメロメロ。数々の週刊誌に撮られるも反省は一切なしのイケイケっぷり。最高年収３億円イケイケバブル天狗」と紹介された“元天狗”俳優がお面をかぶって登場した。

「バブル期に稼いだ総額は約２０億円。１億５千万円の別荘をキャッシュで購入」と詳細がアナウンスされると、“元天狗俳優”は「仕事はいっぱいあったんですけれども…。忙しすぎて使う暇がない。なので、大きな買い物に必然的になっちゃうんですよね…」と説明した。つづけて「例えばマンションを自分の所。住む所とか、あと投資用みたいなやつが。でも、それもね。バブルが弾けると下がっていっちゃったというね」と明かした。

澤部が「ちなみにおいくらぐらいですか？マンションは」と聞くと“元天狗俳優”は「３億５千万」と驚かせつつ「考えてみたら調子に乗ってたかな…」と当時を振り返った。

正解は、俳優・石田純一。澤部が、お面を脱いだ石田に「いい人じゃないですか！めちゃくちゃいい人。だから、天狗と言うかね…」と話すと、島崎和歌子も「いい人！優しいし」と笑顔を見せた。

モテまくりだった石田は、忙しい時期に女性とのデートをＷブッキングしてしまったことが紹介されると「最近は暇なんで…。大丈夫です」と笑わせていた。