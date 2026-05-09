60歳・小泉今日子、2026年内の休養を発表 5・10ツアー終了から 「2027年以降のお問い合わせ」についても説明
俳優・歌手の小泉今日子（60）が9日、自身が代表取締役を務める株式会社明後日の公式サイトで「KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」終了より、2026年内は休養期間とすると発表した。
【写真】「キョンキョン！可愛い」「かわらない美しさ」還暦を迎えた小泉今日子との記念ショット披露の浅田美代子
「お知らせ」と題し「小泉今日子は「KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」終了より2026年内は休養期間とさせていただきます。年内のお仕事は全てお断りさせていただきます」報告。
「2027年以降のお問い合わせに関してのお返事は休養明けとなる場合がございますので予めご了承ください。何卒ご理解の程よろしくお願いします」と伝えた。
小泉は自身の還暦を記念し1月より開催している全国ツアー『KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』を行っており、あす10日、沖縄で同ツアー最終公演を迎える。
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「お知らせ」と題し「小泉今日子は「KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」終了より2026年内は休養期間とさせていただきます。年内のお仕事は全てお断りさせていただきます」報告。
「2027年以降のお問い合わせに関してのお返事は休養明けとなる場合がございますので予めご了承ください。何卒ご理解の程よろしくお願いします」と伝えた。
小泉は自身の還暦を記念し1月より開催している全国ツアー『KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』を行っており、あす10日、沖縄で同ツアー最終公演を迎える。