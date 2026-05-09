木村拓哉が白Tシャツのメリハリコーデを披露！「改めてモチベーションが上がっていく自分が居ました」胸中綴る

【写真】木村拓哉がジャケットを手に…スタイル際立つモノクロショット

木村拓哉が自身のInstagramで、白Tシャツと太めのパンツを着こなしたカジュアルコーデを披露。併せて、現在の胸中も綴った。

■木村拓哉が胸中綴る

木村は「今日は会報の撮影へ！」と綴り、1点の写真を添えて投稿した。

写真では、Tシャツ姿の木村が、腕にジャケットをかけたままポケットに手を入れて佇む姿が捉えられている。太めのパンツだが、ウエストのベルトで引き締めたカジュアルでありつつもメリハリコーデとなっている。

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木村は「C&C STAGEの事。騒げる場所へのインタビューを受けて、改めてモチベーションが上がっていく自分が居ました…」と胸中を綴った。

木村は先日、エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社内に新設されたプライベートレーベル「C&C STAGE（シーアンドシーステージ）」へレーベル移籍することを発表したばかり。インタビューを通じてより一層、意識が高まった様子だ。

最後に「スタッフの皆さん、ありがとうございました。お疲れ様でしたぁ～！」と感謝を伝えて結んだ。

⁡■写真：木村拓哉のスタイル際立つモノクロショット