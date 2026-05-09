ロシアの首都モスクワでは、「戦勝記念日」の軍事パレードが行われ、プーチン大統領はウクライナ侵攻をめぐり、「勝利を確信している」と強調しました。平山晃一記者（NNNモスクワ）の中継です。

今回のパレードをめぐっては、私たちNNNも赤の広場での取材を認められていたのですが、2日前に急きょ、許可が取り消されました。

外国メディアの数は制限されたとみられ、9日はモバイル通信も遮断されるなど、厳戒態勢が敷かれています。

プーチン大統領は式典で、ウクライナ侵攻をめぐり「軍は前進を続けている」「我々の正義を信じ、勝利を確信している」と強調しました。

ロシアでは、5月9日が第二次世界大戦の「戦勝記念日」で、例年、大規模な軍事パレードが行われています。しかし、今年は戦車やミサイルなどの兵器が登場せず、大幅に規模が縮小されました。

一方でタス通信によりますと、今回のパレードには、初めて北朝鮮軍の部隊も参加したということです。

――今年はなぜパレードの規模が縮小されたのでしょうか？

侵攻の長期化で余力を失っている上、特にウクライナの無人機攻撃による妨害を警戒していたんです。

キーウへの大規模な報復攻撃もちらつかせて威嚇していましたが、これは強い警戒感の裏返しといえました。

そして8日夜遅くですが、両国はトランプ大統領の仲介で、9日から3日間の停戦を実施すると合意しました。

ゼレンスキー大統領は、「モスクワの軍事パレードの開催を許可し、攻撃はしない」と皮肉を込めた声明を発表していて、パレードは大きな混乱なく終了しました。

ウクライナの無人機攻撃に神経をとがらせる、そんなロシアの危機感が露わになった軍事パレードといえそうです。