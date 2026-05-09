◇MLB ドジャース 3-1 ブレーブス(日本時間9日、ドジャー・スタジアム)

決勝打を放ち2試合連続ヒットを記録したドジャース・大谷翔平選手を、デーブ・ロバーツ監督は「すごく良い状態にいる」と称賛しました。

「1番・指名打者」で出場した大谷選手はこの日、2024年サイ・ヤング賞左腕のクリス・セール投手と対戦しました。同点で迎えた5回の第3打席2アウト2塁で初球を引っ張り、一二塁間を破るヒット。2塁走者のミゲル・ロハス選手がヘッドスライディングでホームへ生還し、決勝タイムリーとなっていました。

7日のアストロズ戦で26打席ぶりのヒットを放っていた大谷選手は、これで2試合連続ヒットに。打点は3試合連続でマークしました。

ロバーツ監督は試合後「(相手先発の)セールは本当にいい投手だし、左打者にも右打者にも強い。それだけに大谷が大きな1本を打ったのを見ることができて良かった」と、好投手から決勝打を放った5回の打席をたたえました。

「タフな投手」と称したセール投手から放った決勝打に、「だからこそ今の翔平はすごく良い状態にいると思っている」と話したロバーツ監督。

そして「明日についても、翔平にはすごく期待している」と、復調の兆しが見える大谷選手へ次戦の活躍も期待しました。