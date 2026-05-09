◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―２巨人（９日・バンテリンドーム）

巨人・田中将大投手（３７）が先発で５回５安打４失点。今季６登板目で初黒星を喫した。開幕からの連勝は３でストップ。歴代単独２位の日米通算２０４勝目も持ち越しとなった。

先制点を与えたきっかけは１イニング３つの四球で「結果的には、もったいないフォアボール（になった）。慎重になりすぎた部分もありましたし、もう少し大胆に…」と悔やんだ。

同学年の大野雄大に投げ負け、中日相手に今季最短５イニング、同ワースト４失点でＫＯ。自身の走塁妨害に計３本の適時打を浴びるなど要所で粘れなかった。「５回は複数失点。１点失っても何とか最少失点で切り抜けたかったなというのが一番です」と振り返った。

◇田中将の今季登板（☆は勝利投手、―は勝敗つかず）

４月１日 中日（バンテリンＤ）☆５回２／３ ９４球６安打２失点４Ｋ

８日 広島（マツダ）―７回７９球３安打１失点（自責０）５Ｋ

１６日 阪神（甲子園）☆６回８２球７安打３失点４Ｋ

２４日 ＤｅＮＡ（横浜）―６回２／３ ８７球８安打無失点３Ｋ

５月１日 阪神（甲子園）☆５回１／３ １０４球８安打３失点８Ｋ

９日 中日（バンテリンＤ）★５回８５球５安打４失点３Ｋ