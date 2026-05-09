◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―２巨人（９日・バンテリンドーム）

巨人が３連敗で４月３日以来、今季ワーストタイの借金１。４位に転落した。４カード連続負け越しは２３年４月以来３年ぶりで、阿部監督就任後は初となった。

先発・田中将は２回に３四球で１死満塁を招くと、田中に先制の右前適時打を献上。５回は１死三塁からカリステの三塁へのゴロで三本間の挟殺プレーとなると、田中将が三走・田中と激突し、走塁妨害で１点を失った。さらに村松、細川に連続タイムリーを浴び、５回４失点（自責１）で今季初黒星を喫した。

打線も相手先発・大野に対して７回まで散発４安打で無得点と好投を許した。８回に代打・丸が杉浦から１号２ランを放ったが、逆転には至らなかった。

阿部監督の試合後の一問一答は以下の通り。

―序盤に先制された

「無駄なフォアボール、あとミス。今の流れを象徴していたなっていう。それが出てしまいましたね」

―相手先発・大野には打ち崩す難しさがあった

「すごくメリハリがあって強弱をつけるのが上手だなって。やっぱ投球術を持っているピッチャー。何回もやられてられないので」

―田中将は序盤慎重な部分があった

「そう見えましたよね。こういう流れの中で『大胆にいこう』ってなかなかできないけど、慎重になりすぎてしまった。次の登板にはもっとチーム状態も変わっていると思うし、勝ちをつけられるようにしてほしいなと思います」

―丸に一発が出たのは明るい材料

「そうですね。みんな何とかこの流れを変えようと思って。今日勝つために。その日その日必死にやっているのはわかるので、何とか勝ちをつけて何とか流れを持ってきたいですよね」