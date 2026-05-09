◆第４３回エプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル、良）

１７頭立てで行われ、戸崎圭太騎手騎乗で５番人気のステレンボッシュ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）が２着。最後はトロヴァトーレの差し脚に鼻差屈したが、直線で一度は鋭く抜け出し復活の兆しを見せた。

２４年桜の女王はその後、オークス２着、秋華賞３着と牝馬３冠で活躍。年末の香港ヴァーズでも海外の強豪相手に３着と善戦した。だが、４歳シーズンは大阪杯１３着を始め、エリザベス女王杯１０着と４戦連続で大敗。国枝栄厩舎の定年解散にともない、宮田厩舎への転厩２戦目となった今回、久々にこの馬らしい走りを見せた。

勝ったのは２番人気でクリストフ・ルメール騎手騎乗のトロヴァトーレで勝ちタイムは１分４５秒３。３着には１０番人気のレガーロデルシエロ（岩田康誠騎手）が入った。

戸崎圭太騎手（ステレンボッシュ＝２着）「馬はすごく良くなっていて返し馬の雰囲気もすごく良かったです。いいポジションで競馬を進められましたし。しまいもいい伸びをしていました。この着差だけに勝ちたかったけど、復活を感じさせるような内容でした」

岩田康誠騎手（レガーロデルシエロ＝３着）「馬の状態がぐんと上がっていたし、追い切りと直結するタイプなんでしょうね。内枠だったらはじけていたと思います。能力はあるので重賞は勝てる馬だと思います」

横山和生騎手（マジックサンズ＝４着）「乗せていただいて２戦目ですがスタートが安定して、折り合いは難しいところを残しつつも、よく我慢してくれたと思います。最後は１、２着馬の間を、スッと入れれば良かったんですけどね。そこで瞬発力の差が出てしまった感じです」