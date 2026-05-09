◆第４３回エプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル、良）

１７頭立てで行われ、ダミアン・レーン騎手騎乗で１番人気のサクラファレル（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父サートゥルナーリア）は５着。好スタートからやや掛かり気味に先行。レーン騎手がなだめ２番手で直線を迎えた。その直線では一時、先頭に立ったが最後は上位馬に差されてしまった。

半兄に重賞２勝のサクラトゥジュールを持つ素質馬。デビューは３歳３月と遅めだったが、昨年６月に初勝利をマークすると３連勝。セントライト記念５着で連勝は止まったが、前走で３勝クラスを突破しオープン入り。昇級初戦で重賞タイトルを狙ったが、手が届かなかった。

クリストフ・ルメール騎手騎乗で２番人気のトロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）が東京新聞杯に続く重賞連勝で、重賞３勝目。勝ち時計は１分４５秒３。２着には５番人気のステレンボッシュ（戸崎圭太騎手）、３着には１０番人気のレガーロデルシエロ（岩田康誠騎手）が入った。

ダミアン・レーン騎手（サクラファレル＝５着）「いいスタートをして２番手を無理せずに取れました。最初はリズムが良かったけど、ペースが遅くなってから、折り合いが難しくなるところが出てきました。最後の３００メートルでその難しかったぶんが出てしまいました」

津村明秀騎手（カラマティアノス＝６着）「ポジション的には良いところでしたが、ペースが遅くて掛かってしまいました。４コーナーまで力む感じでした。直線もスムーズに開かなくて追い出すまで時間が掛かってしまいましたし、その分決め手がある馬に差されてしまった感じです。上手くいかなかったですね」

大野拓弥騎手（シルトホルン＝７着）「いい位置でリズム良く運べました」

佐々木大輔騎手（ジュタ＝８着）「ゲートに入った時に、立ち上がってしまって、出る直前も前扉を前足でずっと蹴っていたんです。それで出遅れてしまいました。最後はいい脚を使ってくれたので、ゲートさえ良くなれば」

荻野極騎手（ジュンブロッサム＝９着）「今回はチークピーシーズを着けて、距離も延ばすという競馬でした。持っているモノいいので、気持ちさえかみ合えば走れる馬です。きょうはゆったりとした流れになってしまいましたが、展開が向けば上位争いしそうな雰囲気はあります」