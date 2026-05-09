就任後は４連勝！浦和の田中達也暫定監督が目指す理想のスタイルとは…「ボール保持しながら、速い攻撃ができれば」
マチェイ・スコルジャ前監督と袂を分かち、田中達也暫定監督に指揮を託した浦和レッズが新体制移行後、４連勝を飾った。
５月９日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第16節で水戸ホーリーホックと敵地で対戦した浦和は、24分に安居海渡の得点で先制すると、51分にマテウス・サヴィオにスライディングタックルした水戸の佐々木輝大が一発退場となり、数的優位となる。
すると、70分に小森飛絢、77分と79分に途中出場のイサーク・キーセ・テリンがネットを揺らし、その差を４点とする。84分に失点したものの、追加点は許さず、４−１で勝利を収めた。
試合後のフラッシュインタビューで、田中暫定監督は「僕たちだけの力ではなくて、こうやって一緒に戦ってくれているサポーターの皆さんの力があってこそだと思っています」とコメントした。
また、本来はセンターバックが主戦場ながら、水戸戦では初めて右サイドバックで起用したダニーロ・ボザを「攻撃的なところを僕はボザに求めていた。前半から、どんどんオーバーラップをしてくれたし、シュートも打ってくれた。素晴らしい出来だった」と高く評価した。
就任後最多となる４ゴールを記録したことには、「１人退場者が出たのも影響しているとは思います」と口にしつつも、「それまでの流れだったりは、自分たちの思い通りでした」と手応えを示した。
次戦は１週間後にホームでFC東京と相まみえる。新指揮官は「『これから２日のオフがあるので、そこでリフレッシュをして、また来週良い準備ができるように』と選手には伝えました」と明かし「引き続きボール保持しながら、そこから速い攻撃ができればなと。それが理想です」と、目指すべきスタイルを語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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５月９日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第16節で水戸ホーリーホックと敵地で対戦した浦和は、24分に安居海渡の得点で先制すると、51分にマテウス・サヴィオにスライディングタックルした水戸の佐々木輝大が一発退場となり、数的優位となる。
すると、70分に小森飛絢、77分と79分に途中出場のイサーク・キーセ・テリンがネットを揺らし、その差を４点とする。84分に失点したものの、追加点は許さず、４−１で勝利を収めた。
また、本来はセンターバックが主戦場ながら、水戸戦では初めて右サイドバックで起用したダニーロ・ボザを「攻撃的なところを僕はボザに求めていた。前半から、どんどんオーバーラップをしてくれたし、シュートも打ってくれた。素晴らしい出来だった」と高く評価した。
就任後最多となる４ゴールを記録したことには、「１人退場者が出たのも影響しているとは思います」と口にしつつも、「それまでの流れだったりは、自分たちの思い通りでした」と手応えを示した。
次戦は１週間後にホームでFC東京と相まみえる。新指揮官は「『これから２日のオフがあるので、そこでリフレッシュをして、また来週良い準備ができるように』と選手には伝えました」と明かし「引き続きボール保持しながら、そこから速い攻撃ができればなと。それが理想です」と、目指すべきスタイルを語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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