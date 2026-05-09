「正直、かなりドキドキ」比嘉愛未、自身初のエッセイ集発売を報告！ 「ナチュラル美人」「タイプすぎる！」
「正直、かなりドキドキ」比嘉愛未、自身初のエッセイ集発売を報告！ 「ナチュラル美人」「タイプすぎる！」
俳優の比嘉愛未さんは5月8日、自身のInstagramを更新。自身初のエッセイ集発売を報告し、表紙の写真を公開しました。
【写真】比嘉愛未、自身初のエッセイ集を発売！
「正直、かなりドキドキ。。笑」比嘉さんは「このたび、初のエッセイ集を出すことになりました〜 タイトルは『またね。』と報告し、4枚の写真を投稿。「『仕事』『恋愛』『家族』『結婚観』『価値観』『過去』など、これまであまり話してこなかったことも、今回はたくさん書いています。ここまで自分のことを語るのは初めてで、正直、かなりドキドキ。。笑」と自身初となるエッセイ集の内容についてつづり、沖縄で撮影したという写真を披露しています。
この投稿にコメントでは「エッセイ発売おめでとうございます」「表紙のビジュ大好きすぎる」「ナチュラル美人」「姫‼」「可愛い過ぎ」「素敵な写真」「相変わらず綺麗です」「いい表情されてますね！」「ビジュもタイプすぎる！」「やっぱり美人です」などの声が寄せられています。
初のエッセイ集『またね。』比嘉さんが「俳優としてではない、そのまんまの私のことばをちゃんと残しておきたいなと思い、一冊にしました」という初のエッセイ集『またね。』（講談社）は6月10日発売予定。発売を記念して、自身の誕生日でもある6月14日に東京・六本木 蔦屋書店でイベントを開催することを告知し、「誕生日にみなさんと会えるのを 心から楽しみにしています」とつづっています。気になる人はぜひチェックしてみてください！(文:福島 ゆき)
外部サイト