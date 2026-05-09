◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 5-4 ソフトバンク（9日、みずほPayPayドーム）

ロッテがソフトバンクに勝利し、連敗を4でストップしました。

この日まず得点を奪ったのはロッテ。前日再昇格を果たしたばかりの上田希由翔選手が、2回にソロHRを放ちます。しかしすぐさまソフトバンク打線も反撃。ロッテの先発・田中晴也投手は2回裏に山川穂高選手の同点ソロを浴びると、4回にはヒットと四球でランナーを背負い、山川選手にこの日2本目となる3ランHRを浴びました。

これで勝ち越されたロッテでしたが、負けじとHR攻勢で反撃。7回には先頭で打席に向かった佐藤都志也選手がソロHRを放ち、勢いそのままに対する先発・大津亮介投手を攻略します。1アウト1、2塁の場面では、ソフトバンクの2番手・上茶谷大河投手がマウンドに。ここでも四球で2アウト満塁の好機をつかむと、寺地隆成選手が押し出しの四球を選び、1点差に迫りました。

8回には佐藤都志也選手が再びソロHRを放ち同点に追いつくと、9回にはポランコ選手が勝ち越しソロ。1点リードで迎えた9回裏のマウンドには、前日3点差をひっくり返されサヨナラ打を浴びた新守護神・横山陸人投手がマウンドにあがります。牧原大成選手には四球を与える場面もありましたが、代打・中村晃選手を打ち取りゲームセット。無失点に抑えて、リベンジを果たしました。