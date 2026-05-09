【KCON JAPAN】ALPHA DRIVE ONE、2日連続レッドカーペット登場 “グループの魅力”回答にファンときめき
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生したALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が9日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）のレッドカーペットに登場した。
【写真】透明感すごい…ルダハートをするSANGWON
きのう8日には、ジャケット姿でレッドカーペットに登場したALPHA DRIVE ONE。この日は、ラフさも加えたシャツ姿でまとめていた。
XINLONG（シンロン）は、初の『KCON JAPAN』となったきのうのステージを振り返って「余韻が残っています」と笑顔に。リーダー・LEO（リオ）は、グループの魅力を問われると、「ビジュアル、ポジティブなエネルギー」と答えたうえで、「ファンからの大きな愛！」とALLYZ（ファンネーム）を愛おしげに見渡しながら話していた。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。
【写真】透明感すごい…ルダハートをするSANGWON
きのう8日には、ジャケット姿でレッドカーペットに登場したALPHA DRIVE ONE。この日は、ラフさも加えたシャツ姿でまとめていた。
『KCON JAPAN 2026』は、K-POPを中心に、さまざまな韓国のライフスタイルを体験できるK-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K Festival。幕張メッセを舞台に、音楽ライブのみならず、Kビューティー、Kフード、Kコンテンツなど、韓国のライフスタイルを丸ごと体験できる多彩なコンテンツが展開される。