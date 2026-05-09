板谷由夏「ビリヤニナイト」GWラストの豪華食卓公開「手作りできるのすごすぎる」「彩り完璧」と話題
【モデルプレス＝2026/05/09】女優の板谷由夏が5月7日、自身のInstagramを更新。食卓を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】50歳2児の母女優「彩り完璧」大鍋に盛り付けた手作りビリヤニにフライ…豪華食卓公開
板谷は「ゴールデンウィーク、ラストはビリヤニナイト」とコメントし、夕食を公開。大鍋に盛り付けられたビリヤニを真ん中に、キュウリ、レンコン、ニンジン、紫キャベツなどの様々な野菜やゆで卵、フライなどのおかずがずらりと並べられた豪華な食卓となっている。
この投稿に、ファンからは「ビリヤニ手作りできるのすごすぎる」「品数豊富で豪華」「彩り完璧」「美味しそう」「楽しくておしゃべりが弾みそう」「おしゃれ」などと反響が寄せられている。
板谷は2007年2月22日にスタイリストの古田ひろひこ氏と結婚。その後2008年6月に長男、2012年8月に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】50歳2児の母女優「彩り完璧」大鍋に盛り付けた手作りビリヤニにフライ…豪華食卓公開
◆板谷由夏、GWラストの食卓公開
板谷は「ゴールデンウィーク、ラストはビリヤニナイト」とコメントし、夕食を公開。大鍋に盛り付けられたビリヤニを真ん中に、キュウリ、レンコン、ニンジン、紫キャベツなどの様々な野菜やゆで卵、フライなどのおかずがずらりと並べられた豪華な食卓となっている。
◆板谷由夏の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ビリヤニ手作りできるのすごすぎる」「品数豊富で豪華」「彩り完璧」「美味しそう」「楽しくておしゃべりが弾みそう」「おしゃれ」などと反響が寄せられている。
板谷は2007年2月22日にスタイリストの古田ひろひこ氏と結婚。その後2008年6月に長男、2012年8月に次男を出産した。（modelpress編集部）
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