産休入りのフジ三上真奈アナ「よなよな作る」米粉の林檎ガトーインビジブル披露「手が込んでる」「売り物レベル」と反響
【モデルプレス＝2026/05/09】フジテレビの三上真奈アナウンサーが5月7日、自身のInstagramを更新。手作りスイーツを公開した。
【写真】第1子妊娠中37歳フジアナ「売り物レベル」米粉の林檎ガトーインビジブル披露
三上アナは「よなよな作る、米粉の林檎ガトーインビジブル」と記し、材料や出来上がりなどの写真を公開。薄くスライスした林檎を生地と混ぜている様子や、オーブンに入れているところなどに加えて、林檎と生地が何層にも連なったスイーツの美しい断面を披露し、「ほぼ林檎なので太らない！と信じてます」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「断面綺麗で美味しそう」「罪悪感少なくて良い」「料理上手」「手が込んでる」「売り物レベル」「レシピ知りたい」などと反響が寄せられている。
三上アナは2021年1月16日、「一粒万倍日」と「天赦日」が重なった日に結婚。2026年2月19日に自身のInstagramで第1子の妊娠を発表したのち、4月10日のフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月曜〜金曜／あさ9時〜）にて産休入りを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】第1子妊娠中37歳フジアナ「売り物レベル」米粉の林檎ガトーインビジブル披露
◆三上真奈アナ、手作りスイーツ公開
三上アナは「よなよな作る、米粉の林檎ガトーインビジブル」と記し、材料や出来上がりなどの写真を公開。薄くスライスした林檎を生地と混ぜている様子や、オーブンに入れているところなどに加えて、林檎と生地が何層にも連なったスイーツの美しい断面を披露し、「ほぼ林檎なので太らない！と信じてます」とつづっている。
◆三上真奈アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「断面綺麗で美味しそう」「罪悪感少なくて良い」「料理上手」「手が込んでる」「売り物レベル」「レシピ知りたい」などと反響が寄せられている。
三上アナは2021年1月16日、「一粒万倍日」と「天赦日」が重なった日に結婚。2026年2月19日に自身のInstagramで第1子の妊娠を発表したのち、4月10日のフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月曜〜金曜／あさ9時〜）にて産休入りを報告した。（modelpress編集部）
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