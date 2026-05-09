中川翔子「双子が観にきてくれた」ライブ衣装着用し双子抱える姿公開「最高のママ」「可愛すぎる」と話題
【モデルプレス＝2026/05/09】歌手でタレントの中川翔子が5月8日、自身のInstagramを更新。自身のライブに双子が訪れた姿を公開し反響を呼んでいる。
【写真】41歳美人歌手「最高のママ」ライブ衣装で双子抱える姿披露
中川は「ライブの日 昼夜あばれて楽しかったけど代償に身体中ぼろぼろなって、マッサージにいきちょっと回復しました、これも勲章だ！」とつづり、都内で行われた「中川翔子 20th Anniversary Birthday Live」のオフショットを複数枚投稿した。
ステージ衣装に身を包み、双子を抱えたショットを公開し「双子が観にきてくれたこと。ママの歌を聞いてもらう夢叶って不思議だったなぁ」などと記し、楽屋からライブ中の音楽を聴いていたという双子のエピソードを明かしている。
この投稿に「双子ちゃん初鑑賞お疲れ様です」「最高のママ」「可愛すぎる」「ママの歌を間近で聴けたね」「大きくなったらライブ鑑賞したいね」「将来有望ですね」「3人ともいい笑顔」など反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】41歳美人歌手「最高のママ」ライブ衣装で双子抱える姿披露
◆中川翔子の双子、ママのライブへ
中川は「ライブの日 昼夜あばれて楽しかったけど代償に身体中ぼろぼろなって、マッサージにいきちょっと回復しました、これも勲章だ！」とつづり、都内で行われた「中川翔子 20th Anniversary Birthday Live」のオフショットを複数枚投稿した。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に「双子ちゃん初鑑賞お疲れ様です」「最高のママ」「可愛すぎる」「ママの歌を間近で聴けたね」「大きくなったらライブ鑑賞したいね」「将来有望ですね」「3人ともいい笑顔」など反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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