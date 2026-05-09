◆パ・リーグ ソフトバンク４―５ロッテ（９日・みずほＰａｙＰａｙ）

ロッテはソフトバンクに逆転勝ちし、連敗を４で止めた。

４―４の同点で迎えた９回２死、ポランコがソフトバンク４番手の松本裕から左中間のホームランテラスに３号決勝ソロを放った。チームは３日の西武戦（ＺＯＺＯ）以来の白星を挙げて１４勝２０敗として、借金は１つ減って６となった。

先発の田中は４回８１球を投げて３安打、３四球、５奪三振、４失点。３月２８日の西武戦（ＺＯＺＯ）以来となる今季２勝目はならなかった。

２回、上田が先制の１号ソロを放って援護点をもらったが、その裏、先頭の山川に同点の７号ソロを被弾。１―１の同点で迎えた４回は栗原の右前安打、柳町の四球で無死一、二塁のピンチを招いた。ここで山川に２打席連続の８号３ランを浴びた。

３点ビハインドの７回、打線は佐藤の３号ソロ、寺地の押し出し四球で１点差とした。なおも２死満塁だったが、上田は三直に抑えられた。

１点ビハインドの８回１死から佐藤が２打席連続の４号ソロを右翼席に放ち、同点に追いついた。そして９回にポランコが決勝弾。１０日の第３戦はドラフト２位左腕の毛利が先発する。