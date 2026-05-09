栄養たっぷりでも足が速い「いんげん」。しんなりしてしまった後にごちそうに変える魔法

つい億劫になる野菜料理

株式会社アイスタットの調査によると、「調理に時間がかかる」「おいしくない」といった理由から、成人（20〜59歳）の約65％が「野菜不足を感じている」と回答している。

たしかに、野菜は洗う、切るといった下ごしらえに加え、種類によっては筋を取ったり、下ゆでしたりと、ひと手間が必要になることもある。忙しい日常の中では、つい億劫になるのも無理はない。

けれども、野菜の側からすれば、「ほんの少し扱い方を変えるだけで、もっとおいしくなれるのに」という「いいぶん」があるのかも。

そんな視点で野菜との向き合い方を教えてくれるのが、『野菜のいいぶん 誰も教えてくれない秘密のレシピ130』（白崎裕子著／ダイヤモンド社）だ。

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「ああ、だから水っぽくなっていたのか、とか、臭みが出ちゃった時の原因なんかが、よくわかりました」

「同じ野菜でも採れる季節によって、調理や食べ方を変えるなんて普通の主婦にはハードル高いと思ったけど、一度知ってしまえば普段でも活かしていけると思いました」

などの感想が、この本の特長をよく表している。

本連載では、これまでに、にんじんの青臭さを消すコツや、しなびたキャベツをおいしくよみがえらせる方法、ねぎの青い部分を活かすレシピなどを紹介。前話「いんげんの筋取りが秒でできた！『やってはいけない』と思っていた禁断の方法が実はベストだった理由」では、目からウロコの大胆なやり方をお伝えした。

いんげんは野菜か豆か

さて、そのいんげん、野菜なのか豆なのか、ご存じだろうか。

「いんげん豆」とも呼ばれるため、いんげんを豆と思う向きがあるが、いんげんは豆が成熟する前に収穫し、さやを食べる野菜。さやには、アスパラギン酸が豊富に含まれていて、利尿効果があり、「デトックス効果」が期待できる。また、乳酸を分解する作用もあることから「疲労回復効果」が、さらには肌の保湿効果と新陳代謝を高める「美肌効果」まである。

効能は多いけれど、足の速いいんげんは、うっかり使いそびれると、すぐに見た目がくたびれてしまう。そのせいか、スーパーの見切り品にもよく並ぶようだ。

鮮度が落ちると、独特のパキッとした食感がなくなるが、レシピ次第では充分おいしく食べられる。

いんげんの筋取りを秒でやる方法をお伝えした前話に続き、第8話では、しんなりしたいんげんを、豆腐と炒め合わせるだけでご飯によく合うカレー味のおかずに変身させる方法を、本書より抜粋して紹介する。

しんなりいんげんの華麗なる変身

しんなりしてしまったいんげんも、華麗に（カレーに）変身します。

お豆腐はよ〜く炒めましょう。弾力が出ておいしくなります。

いんげんと豆腐のカレー炒め

材料（2人分）

いんげん…100g

豆腐（木綿）…200g

A

みりん…大さじ2

しょうゆ…大さじ1

カレー粉…小さじ2

かつお節…1袋（3g）

塩… 適量

なたね油…大さじ2

作り方

1 いんげんは縦2つに切ってから斜め切りにする。フライパンに油大さじ1をひき、いんげんを入れて中火で2分ほど色が鮮やかになるまで炒め、取り出して火を止める。

2 フライパンに油大さじ1を足し、豆腐をくずして入れ、中火にかけてそぼろ状になるまでよく炒める。Aを加え、水分がなくなるまでさらに炒める。

3 1を戻し入れ、かつお節を袋ごともんでから加え、さっと炒める。味をみて塩で調える。

購入した野菜をいざ使おうと取り出してみたら――。いつもベストな状態にあるとは限らない。そのとき胸をちくりと刺す罪悪感が、野菜の調理をますます億劫にさせる。

けれど、野菜は私たちが思うほど、やわじゃない。そのときどきの状態に合わせた調理法によって、いくらでもおいしく食べられるのだ。

本書がそれを教えてくれる。

【第７回】いんげんの筋取りが秒でできるベストな技。「やってはいけない」と思っていた禁断の方法の意味