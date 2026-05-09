「中日４−２巨人」（９日、バンテリンドーム）

巨人が３連敗で４カード連続負け越しで借金生活に突入。８日の試合後に選手ミーティングも、勝利には結びつかなかった。

田中将と中日・大野、同学年同士の投げ合いとなったが、軍配は大野に上がった。田中将は二回に３四球と制球に苦しんで１死満塁を招くと、田中に先制適時打を浴びた。後続は打ち取り、最少失点にしのいだが、五回だった。１死三塁からカリステの三ゴロで三走・田中を三本間で挟んだが、挟殺プレーの間に田中将が走者と激突。走塁妨害で生還が認められ、追加点を許した。

この失点に田中将は呆然と座り込んだまま、しばらく動けない。その後、村松、細川に連続適時打を浴びるなど、５回５安打４失点で降板となった。

一方の打線は中日・大野の前に７回まで投げられ、散発４安打無得点。前回対戦の４月２日には９回４安打１失点で敗れていただけに、対戦２試合で１得点しか奪えていない。

それでも八回だ。１死一塁から昇格したばかりの代打・丸がホームランウイングへ１号２ランを放って意地を見せた。

５月に入って２勝６敗と苦しんでいる巨人。全員でこの苦境を打破したい。