◇パ・リーグ オリックス0―3日本ハム（2026年5月9日 京セラD大阪）

オリックス・岸田監督は3安打完封負けに、「高さもコースも間違えない、本当に素晴らしい投球をされた」と相手先発・加藤貴を称えた。

前回1日の対戦でも6回途中1失点と封じられた相手に対し、この日は若月を除いて左打者8人を並べたオーダーに。「ちょっと一回、やってみましたね。データ上、左の方が打率が高いところですので。次当たるのが交流戦明けなので一回左並べてみましたけど、うまいピッチングをされましたね」。試合前まで相手左腕は右打者との対戦打率が・213の一方、左には同・339と打ち込まれていた。弱点を突く策をとったが、この日は加藤貴が一枚上回った格好。「またこっちに当てられる可能性は高い。また対策はやっていきます」と、交流戦明けの再戦を警戒した。

また、5回途中10安打3失点で2敗目を喫した先発・曽谷については、「前回もそうですけど、日本ハムさんに対策されているのでね。ちょっと考えていかないといけないかも分からないですね」と、首をもたげていた。