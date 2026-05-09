昨年2月に結成されたアイドルグループACEesの那須雄登（24）が9日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。メンバーとのプライベート旅行について語った。

庄司智春が「メンバー内でどっか行ったりとかするの？」と質問すると、那須は「めっちゃ行きますよ。去年、北海道プライベートで旅行いきました、5人で」と答えた。藤本美貴が「そんなことある？」と驚くと、那須は「めっちゃ仲良いと思います」と明かした。

庄司智春が「誰が『行こうぜ』ってなるの？ 仕事で行った合間に行くとかじゃないんでしょ？」と聞くと、那須は「プライベートで3日間ぐらいオフ」と説明、藤本が「えー仲良し」と反応した。

庄司が「仲良いね。モーニング娘。だったら考えられない？」と聞くと、藤本は「考えられない」と答えた。さらに「まずみんなと一緒に行かない？」と尋ねると藤本は「行かない」と答え、苦笑した。

そして藤本は「私は行かないだけよ。みんなは仲良い子と行ってるかもしれない。私は全然仲良くなかったから、私は行かない…」と打ち明け、笑いを誘った。そして「今だったら行くよ、当時は行かないけど」と話した。