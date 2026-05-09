GPPが、5月20日にデジタルリリースする新曲「ATE!」の一部音源をTikTokにて先行配信。また、デジタルジャケットも公開となった。

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本作は、Taka Perry、Skaai、Yui Muginoを迎えて制作。楽曲タイトルは“食べる”の過去形、そして“超イケてる”という2つの意味を併せ持っている。

歌詞の中には、メンバー“8”人の個性にも通ずる食感やキャラクター性を表す英単語が羅列され、〈魅惑の味 なにが好き？〉と問いかける歌詞がGPPの自信と攻めの姿勢を表現している。

また、ジャケットはアーティスト写真同じくカメラマンのNIKOLAI AHNが撮影。トレーニー姿のメンバー8人が、挑戦的な表情で見上げる姿が映し出されている。

さらに、6月28日には本楽曲のリリースを記念したスペシャルイベントを東京都新宿近辺にて開催。LINE MUSIC対象の再生キャンペーンや、GPP公式SNSでのキャンペーンなどへの参加で入場チケットを入手できる。詳細はオフィシャルホームページやSNSにて。

（文＝リアルサウンド編集部）