【義実家へ帰省、ムリ〜！】起床は朝6時「もっと寝たい！」【第16話まんが】#ママスタショート
長期休暇の時期が近づくと「ああ、またかあ」なんてため息ほろり。義実家への帰省を前にママたちは、多種多様な思いや悩みを抱えているようです。ママたちが「義実家へ帰省、ムリ〜！」と思わず言いたくなるエピソードを紹介します。
今回は、義実家との価値観の違いから起こった一件です。
義実家に宿泊した翌朝、夫が妻であるアイさんを叩き起こしたのは朝の6時。朝に強くないアイさんはびっくり＆もっと寝たいと不満なご様子。叩き起こされた理由は、義実家の習慣である、家族揃って朝ごはんを食べることでした。
アイの心の声「なんで休みの日に朝から家族揃ってご飯を食べないといけないの？」
自分と義実家の人たちとの価値観の違いに憂鬱になるアイさん。他はまったく非の打ち所のない義実家だからこそ、たった1点の曇りが気になってしまうようです。しかしどうでしょう。そんなステキな義実家の人たちなのですから、少しだけ歩み寄ってもいいのでは？ 点で見ず全体を見れば、世界は劇的に変化するかもしれませんよ。
みなさんも、義実家への帰省「ムリ〜！」なエピソードはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、義実家との価値観の違いから起こった一件です。
義実家に宿泊した翌朝、夫が妻であるアイさんを叩き起こしたのは朝の6時。朝に強くないアイさんはびっくり＆もっと寝たいと不満なご様子。叩き起こされた理由は、義実家の習慣である、家族揃って朝ごはんを食べることでした。
自分と義実家の人たちとの価値観の違いに憂鬱になるアイさん。他はまったく非の打ち所のない義実家だからこそ、たった1点の曇りが気になってしまうようです。しかしどうでしょう。そんなステキな義実家の人たちなのですから、少しだけ歩み寄ってもいいのでは？ 点で見ず全体を見れば、世界は劇的に変化するかもしれませんよ。
みなさんも、義実家への帰省「ムリ〜！」なエピソードはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部