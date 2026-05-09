14年ぶりに全員がオーパーパー ツアー未勝利の福山恵梨が首位 1打差2位に河本結、桑木志帆
＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 3日目◇9日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子メジャー今季初戦の第3ラウンドが終了した。風速5m/s以上の強い風が吹くなか、我慢比べの1日となった。首位と4打差の5位タイから出たツアー未勝利の福山恵梨が4バーディ・7ボギーの「75」で回り、トータル2オーバー・単独首位に立った。
【ライブフォト】安定感のヒミツ？ 河本結はベタ足”インパクト”
1988年のツアー制度施行後、4日間大会で第3R終了時に全員がオーバーパーというのは2012年「日本女子オープン」の木戸愛、フォン・シャンシャン（トータル1オーバー）以来、19度目。最もスコアが悪かった首位は、1992年「ヤマハカップレディース」の岡本綾子のトータル8オーバー。 1打差の2位タイには河本結、桑木志帆。2打差の4位タイには荒木優奈、大久保柚季が続く。 昨年の「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」を制し、メジャー連勝のかかる鈴木愛は、「74」で回りトータル8オーバー。53位から11位タイに順位を上げて最終日に臨む。 昨季の年間女王でメジャー初優勝を目指す佐久間朱莉は、9位から出たこの日「81」とスコアを落としてトータル10オーバー・24位タイに後退した。 49歳206日で大会最年長予選通過記録を更新した不動裕理は、「82」と落としてトータル13オーバー・48位タイとなっている。 今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。 【第3ラウンドの上位成績】 1位：福山恵梨（+2） 2位：河本結（+3）2位：桑木志帆（+3） 4位：荒木優奈（+4）4位：大久保柚季（+4） 6位：堀琴音（+5）6位：金澤志奈（+5） 8位：藤田さいき（+6） 8位：青木瀬令奈（+6） 8位：吉田鈴（+6）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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