ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「ぐずる赤ちゃんより俺が大事だよね？」自分大好き夫の身勝手エピソ… 「ぐずる赤ちゃんより俺が大事だよね？」自分大好き夫の身勝手エピソードが止まらない…！この夫は変われる？ 「ぐずる赤ちゃんより俺が大事だよね？」自分大好き夫の身勝手エピソードが止まらない…！この夫は変われる？ 2026年5月9日 17時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 赤ちゃんがぐずっているのに、夫は自分のお祝いを優先してほしいと言い張る…。さゆみさんの内心は穏やかではないですよね。それでも、夫に合わせてあげるさゆみさんの優しさが、少し切ないです…。でも、こういう積み重ねって、じわじわと心を削っていくんですよね。この先どうなっていくのか、目が離せません。>>【まんが】俺が一番夫(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】俺が一番夫 「元カノが勝手に婚姻届出してた…！」こんなことってある!? 監視愛がひどい元カノの本性とは 夫「それって会社休むほどのことなの？」妻「そんなこと言う人だったの!?」体調不良の妻への対応にイラッ！