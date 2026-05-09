◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 4-0 広島（9日、マツダスタジアム）

広島に完封勝利で3連勝としたヤクルト。試合後のヒーローインタビューには、投打で勝利に貢献した松本健吾投手が登場しました。

投げては6度の三者凡退を記録するなど、8回をわずか1安打に抑える好投。打っては、2回に2アウト2、3塁の場面で第1打席を迎え、プロ初打点となる2点の先制タイムリーを放ちました。

自身で先制点をあげた直後には、先頭から2者連続で四球を与える場面も。すぐさま池山隆寛監督がマウンドに駆け寄り言葉をかけました。その後は状態を持ち直し、三振と併殺打で3アウト。松本投手は自らこの時を振り返り、「フォアボールじゃつまんないからしっかり打たせていこう」と声をかけられたことを明かしました。続けて「ゾーンの中で打たせていこうという気持ちで投げた結果がよかった」と状態を取り戻せたワケを明かしました。

これで負けなしの4勝目。「野手が本当にすごく守ってくれて、今まで野手に助けられて勝っていたことが多かった」と振り返り、「今日は自分で試合をつくって勝ってやるぞっていう思いでマウンドにあがりました」とこの日の思いを明かします。その勢いのままに6回までは無安打に抑える好投。ノーヒットノーランの可能性については5回ぐらいに気付いたといい、「口に出したら打たれそうな気がしていた」と振り返りながら「ヒット1本打たれましたけど、試合がつくれてよかった」と笑みを見せました。

さらにプロ初打点については「すごい僕バッティング悪いので。チャンスで回ってきたので、思い切って全部振ろうと思った結果がたまたまよかったです」と喜びのコメント。観客からも躍動をたたえ、歓声があがりました。