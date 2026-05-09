福島がB2ファイナル進出に王手…ナンジ来日後最多37得点、敵地で信州に競り勝つ

5月9日、ホワイトリングで「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」セミファイナルGAME1の福島ファイヤーボンズ（第3シード）vs信州ブレイブウォリアーズ（第2シード）が行われ、敵地に乗り込んだ福島が先勝した。

第1クォーターは、ホームの信州が25－18と主導権を握る立ち上がりとなったが、第2クォーターに入ると福島も反撃。小川翔矢のペイントアタックや、身長212センチのジャック・ナンジを起点に得点を重ね、ハイペースな打ち合いに持ち込んだ。

3点ビハインドで迎えた第3クォーターの立ち上がりには、福島が9－0のランで逆転に成功。10点差前後での攻防が続いた第4クォーターもリードを守り抜き、90－83で勝利した。

敵地で大きな1勝を手にした福島は、ナンジが来日後最多となる37得点に加え、13リバウンド、4アシストを挙げる大活躍。ケニー・マニゴールト、中野司、パトリック・ガードナーも2ケタ得点をマークし、チームの勝利に貢献した。

一方、戦線離脱者が続出している信州は、土家大輝が20得点、エリエット・ドンリーが16得点、ウェイン・マーシャルが14得点、小栗瑛哉が12得点を挙げたが、ハーフタイム明けに失速。主力4選手が30分以上出場する苦しい状況のなか、ホームで初戦を落とした。

福島がシリーズ突破にリーチをかけて迎えるGAME2は、同会場で10日14時05分ティップオフ予定だ。

■試合結果



信州ブレイブウォリアーズ 83－90 福島ファイヤーボンズ



信州｜25｜29｜10｜19｜＝83



福島｜18｜33｜21｜18｜＝90





【動画】信州vs福島のPO準決勝GAME1ロングハイライト映像