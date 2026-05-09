佐々木李子が、6月3日にリリースするフルアルバム『RI PATHOS』より、先行配信楽曲第5弾となる「レクイエムボンファイヤー」を本日5月9日に配信リリースした。

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本楽曲は、強気な芸術家性と繊細な内面の葛藤を描きながら、現実との狭間で揺れつつも、自らの音楽を“爆発”させる意志を表現した作品となっている。

また、佐々木本人によるライナーノーツも到着。先行配信された「まるでマトリョーシカ」「魂の麻辣湯」「花邑 -Hanamura-」「極超新星」「レクイエムボンファイヤー」の5曲それぞれの想いや聴きどころが綴られている。

・佐々木李子 セルフライナーノーツ

「まるでマトリョーシカ」

秘められた真実と嘘が幾重にも重なっていく“自分”の中で、本当はどこにあるのか？その狭間で揺れる、言葉にならない心の奥底を描いた一曲です。静けさと荒々しさが交錯する、佐々木李子のメタルにどっぷりと浸ってお楽しみください。

「魂の麻辣湯」

究極の麻辣湯を探す旅。週3で食べてしまうほど愛してやまない麻辣湯への想いを歌いました。本場かどうかじゃなくたとえ紛い物であっても、魂が込められていればそれが本物。中毒性のある一杯のような楽曲に仕上がりました。

「花邑 -Hanamura-」

故郷の幻の日本酒「花邑」が出来上がるまでの工程に、人生を重ねて大切に紡いだ一曲。雪に埋もれ、長い時間孤独に耐えながら熟成と発酵を重ね、最後の一滴まで命を宿す。透明感のある柔らかな響きとキレのある余韻まで、是非ご堪能ください。

「極超新星」

Iʼm a Hypernova。終わりを覚悟した者だけが持てる力強い輝きを解放させるように歌いました。その覚悟が夢を守る鎧となり、夢を輝かせ、また新たな夢へと繋がっていく。終焉ではなく、最大級の再生の閃光を是非体感してください。

「レクイエムボンファイヤー」

評価されるかどうかじゃなくて、歌わずにはいられない想いがある。綺麗にまとめる為の音楽ではなく、恥も弱さも全て抱きしめながら、内側から噴き出すものをそのまま鳴らしました。音楽は爆発だ、と感じずにはいられない一曲をお楽しみください！

（文＝リアルサウンド編集部）