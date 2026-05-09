プロ野球セ・リーグ 中日4-2巨人(9日、バンテリンドーム)

巨人は中日に敗れ3連敗となりました。

巨人先発の田中将大投手は2回3つのフォアボールで満塁とすると、田中幹也選手にタイムリーを打たれ先制を許します。

5回はヒットでランナーを許すと、盗塁と送りバントでランナー3塁のピンチ。ここで1番・カリステ選手をサードゴロとしますが、三本間に挟んだランナーと田中投手が接触。走塁妨害で追加点を許します。さらに2アウト2塁で村松開人選手、細川成也選手に連続タイムリーを浴びこの回3失点となりました。

一方打線は中日先発・大野雄大投手に7回まで得点を奪えず。それでも8回、代わった杉浦稔大投手に対して1アウトランナー1塁を作ると、この日1軍に上がった丸佳浩選手が代打で登場します。フルカウントまで粘ると7球目のストレートをライトテラス席へ運び、2-4としました。

9回は1アウトからダルベック選手がフォアボールを選び出塁。しかし増田陸選手、代打の大城卓三選手が連続三振に倒れ、接戦を落としました。

敗れた巨人はこれで3連敗で借金1となりました。