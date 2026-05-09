猫が『首をかしげる』仕草をする理由

1.音や状況を正確に把握しようとしている

猫が首をかしげる一番多い理由は、「何が起きているのかをしっかり確認したい」という気持ちからです。

猫は人よりもはるかに優れた聴覚を持っていますが、そのぶん細かな音の違いにも敏感です。

たとえば、スマホの通知音や聞き慣れない生活音がしたとき、「どこから？何の音？」と情報を整理しようとして首を傾けるのです。

これは人が小さな音を聞き取るとき、無意識に耳を傾けたり顔を向けたりするのと似ています。首の角度を変えることで、音の方向や距離をより正確に把握しようとしているのでしょう。

「今の音、なんだったんだろう？」と考えている状態なので、じっと見つめながら首をかしげていたら、猫なりに真剣に状況を分析している最中といえます。

2.飼い主の行動や言葉を理解しようとしている

飼い主が話しかけたときに首をかしげる場合、それは「あなたのことを理解したい」というサインです。

猫は言葉の意味を完全に理解するわけではありませんが、声のトーンや雰囲気から多くの情報を読み取ります。

よく飼い主さんが「ごはん」という単語を発した後に反応する猫が多いのは、音と結果が強く結びついているからです。

それでも、いつもと違う話し方や聞き慣れない言葉を聞くと、「どういう意味？」と考え込むことがあります。そのときに見せるのが、あの可愛らしい首かしげの仕草です。

まるで子どもが難しい話を聞いたときに首を傾けるようなものかもしれません。「分かりたいけど、ちょっと不思議」と感じている状態だと考えると、とても親近感がわきますよね。

3.視界を調整して対象を見やすくしている

猫は視力よりも動体視力に優れており、物の細かい形を見るのはあまり得意ではありません。そのため、見たい対象をより正確に捉えるために首の角度を変えることがあります。

たとえば、おもちゃをじっと見ているときや、小さな虫を目で追っているときに首をかしげることがあります。これは「見えにくいから角度を変えてみよう」という行動です。

人でも、スマホの画面が見づらいと少し角度を変えたりしますが、それと同じような感覚に近いです。特に近距離のものや小さいものを見るときに、この仕草はよく見られます。

「なんだこれ？」と興味を持ちながら観察しているサインでもあるので、遊びのチャンスとしておもちゃを動かしてあげると、より満足してくれることもあります。

注意したい『病気の可能性』とは

基本的に首をかしげる仕草は問題ありませんが、頻度や様子によっては注意が必要です。

特に警戒したいのは、ずっと同じ方向に首が傾いたまま戻らない場合です。これは耳の異常や神経系のトラブルが関係している可能性があります。

代表的なものに「内耳炎」や「中耳炎」があり、耳の違和感からバランスが取りにくくなることがあります。

また、ふらつきや歩きにくさ、ぐるぐる回る行動を伴う場合は、前庭（ぜんてい）という平衡感覚を司る部分の異常も疑われます。これは人でいう「めまい」に近い状態です。

見分けるポイントとして、「一時的かどうか」と「他の異変があるか」確認してみましょう。

音に反応して一瞬だけ首をかしげる程度では問題ありませんが、常に傾いている、元気がない、食欲が落ちているなどの他の変化もある場合は早めに受診することが大切です。

「ちょっと様子がおかしいかも」と違和感を覚えたら無理に様子見をせず、動物病院で相談してみてください。

まとめ

猫の首をかしげる仕草は、「音を聞き分けたい」「理解したい」「よく見たい」といった前向きな好奇心から生まれる行動が多いです。

何気ない日常のワンシーンにも、猫なりの工夫や考えが詰まっていると思うと、より愛おしく感じられますよね。

一方で、同じ仕草でも頻度や状態によっては体の不調のサインである可能性も否定できません。普段から「いつもの様子」を知っておくことで、小さな変化にも気づきやすくなります。

可愛いだけで終わらせず、「今どんな気持ちなんだろう？」と一歩踏み込んで考えてみることが、愛猫との信頼関係をより深める大切なきっかけになるでしょう。

(獣医師監修：葛野宗)