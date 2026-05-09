SNSで報告

プロ野球、ソフトバンクは8日、みずほペイペイドームで行われたロッテ戦に6-5で劇的な逆転サヨナラ勝ちを収めた。元プロ野球選手を父に持つ女性が現地観戦を報告し、「間違いなく勝利の女神です」と反響が広がっている。

サンリオとのコラボレーション「ハローキティ ピンクフル限定ユニフォーム」が入場者に配布された一戦。観戦報告したのは西武、ソフトバンクなどで捕手として活躍した細川亨氏の娘で、モデルやタレントとして活動する細川愛倫だった。

8日に自身のXとインスタグラムを更新。限定ユニを纏った自撮りショットなどを添え「谷川原選手のサヨナラタイムリーヒット 久しぶりに感動する試合でした」と興奮気味に綴り「今季、現地で観た試合全勝」とも明かしている。

2日に井上尚弥と中谷潤人が東京ドームで激突した、世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチではラウンドガールを務め、元プロ野球選手の愛娘として話題を呼んだ細川。ファンからは「ユニ似合う」「ユニフォーム可愛いね」との声の他、「全勝は間違いなく勝利の女神ですね」と、現地観戦での勝率でも脚光を浴びていた。



（THE ANSWER編集部）