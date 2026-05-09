◇プロ野球セ・リーグ 中日4-2 巨人(9日、バンテリンドーム)

中日が巨人に連勝し、2カード連続の勝ち越しを決めました。

2回、2者連続を含む3つの四球で1死満塁のチャンスを作った中日は、田中幹也選手のライト前タイムリーで1点を先制します。

さらに5回、田中選手が内野安打で出塁すると盗塁と送りバントで1アウト3塁のチャンスを作ります。1番・カリステ選手はサードゴロとなるも、三本間の挟殺プレーで巨人の田中将大投手が走塁妨害、追加点を奪いました。

さらにランナー2塁で村松開人選手がタイムリーツーベース、細川成也選手にもタイムリーが生まれ、4-0と点差を広げました。

一方、先発の大野雄大投手は巨人打線に連打を許さず、7回85球、無失点の好投。中継ぎ陣は2番手の杉浦稔大投手が代打・丸佳浩選手に2ランを浴びますが、9回は松山晋也投手がリードを守り勝利しました。

勝った中日は巨人に連勝。他球場では5位の広島が敗れたため、ゲーム差なしの5位に浮上しました。

勝利投手となった大野投手は今季4勝目、プロ通算101勝目をマークしました。