「阪神１−３ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）

阪神が痛恨の逆転負けで、対ＤｅＮＡ戦は４連敗。今季２勝５敗と大きく負け越している。今季土曜日は負けなしの６勝１分けだったが初黒星。不敗神話が崩壊した。７回まで無失点だった先発・大竹が、八回に暗転し３失点で今季初黒星を喫した。

試合が動いたのは六回だ。１死から佐藤輝が四球で出塁すると、続く前川が中前打でつなぎ一、三塁。ここで打席に立った木浪が中犠飛を放った。攻略に苦しんでいたＤｅＮＡの先発・篠木から待望の先制点。１点のリードを受け、先発の大竹が安定感抜群の投球。

四回、２死でヒュンメルを迎えた場面。初球から１４０キロ、１４２キロの直球でカウント１−１とし、３球目は真ん中低めへの６７キロの超スローボールを投じた。ヒュンメルはフルスイングしたが、豪快に空振り。スタンドが大きくどよめいた。続くカウント１-２から投じた外角への１０６キロのチェンジアップはボール球となったが、続く１１４キロの外角チェンジアップで見逃し三振に仕留めた。

それでも１点リードで迎えた八回、１死から林、成瀬に連打を浴びると、代打・宮崎に四球を与えて満塁。続く蝦名の右前適時打で同点を許した。さらに度会の左前適時打で２点を失った。