『風、薫る』りんは手術を終えた園部の担当になるが… 第31回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第31回（11日）の場面カットが公開されている。
【写真】新たな相関図を公開 新キャストが続々合流！
前回は、高熱で倒れ、声が出ない多江（生田絵梨花）。心配したりん（見上愛）や直美（上坂樹里）たちが看護のために次々と部屋に押しかけるが、なかなかうまくいかない。バーンズ（エマ・ハワード）は、皆に課題を思い出すよう命じる。そんな中、多江の父（吉岡睦雄）が学校にやってきて・・
今回は、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）たちは、いよいよ病院での実習に入る。しかし、院長の多田（筒井道隆）や看病婦らの目線は冷ややか…。りんは手術を終えた園部（野添義弘）の担当になるが、なかなかコミュニケーションが取れず…。
【写真】新たな相関図を公開 新キャストが続々合流！
前回は、高熱で倒れ、声が出ない多江（生田絵梨花）。心配したりん（見上愛）や直美（上坂樹里）たちが看護のために次々と部屋に押しかけるが、なかなかうまくいかない。バーンズ（エマ・ハワード）は、皆に課題を思い出すよう命じる。そんな中、多江の父（吉岡睦雄）が学校にやってきて・・
今回は、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）たちは、いよいよ病院での実習に入る。しかし、院長の多田（筒井道隆）や看病婦らの目線は冷ややか…。りんは手術を終えた園部（野添義弘）の担当になるが、なかなかコミュニケーションが取れず…。