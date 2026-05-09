女子バレーボールの大同生命ＳＶリーグに所属する大阪マーヴェラスが、９日、梅田のグラングリーン大阪にて、シーズン報告会を行った。

連覇をかけて臨んだ今季は、レギュラーシーズンを４位で通過。チャンピオンシップでは、同１位通過のＮＥＣレッドロケッツ川崎をストレートで退けるなど奮闘したが、ＳＡＧＡ久光スプリングスに破れて準優勝となった。

報告会では、スペシャルゲストとして元日本代表の栗原恵さんが登場。田中主将への花束贈呈後、熱い抱擁を交わして会場を盛り上げた。古巣の選手たちへ「プレッシャーを背負って戦い続けたことがすごいこと。その誇りを持ってまた成長した姿を見せていただけたら」とエールを送った。

田中主将は「来シーズンも決勝の舞台に立ちたいと思うので、ファイナルまでぜひ応援しにきてください」と会場に集まった２００人以上のファンに呼びかけた。

本イベントでは、じゃんけん大会や、サイン会が行われるなど、ファンとの交流もたくさん用意。マスコットキャラクターの「マーヴェりん」と撮影するファンもおり、大盛況となった。