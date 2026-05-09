◇セ・リーグ 巨人2―4中日（2026年5月9日 バンテリンD）

巨人は9日、敵地で中日と対戦したが、2―4で敗れて今季2度目の3連敗で4位に転落した。4月3日以来となる借金1。先発の田中将大投手（37）は5回に自らの走塁妨害で失点するなど、5回5安打4失点で今季初黒星を喫した。

中日先発の大野雄大をつかまえられなかった。7回に2死一、二塁とこの試合で初めて得点圏に走者を置いたが、岸田が右飛に倒れた。中日が継投に出る中、4点を追う8回に代打・丸が今季1号となる右中間2ランを放ったが、反撃が遅すぎた。

先発の田中将大投手は大野と同じ88年生まれの同学年先発対決だったが、2回に先制を許すと、0―1で迎えた5回1死三塁の場面で痛恨のミスを犯した。カリステの三ゴロで、三塁走者の田中を三本間に挟んで挟殺プレーとなったが、田中将が三塁方向に追いかける中で送球したが、本塁へ再び体を反転させた田中と激突。走塁妨害として生還が認められた。

田中将はぼう然とし、三塁線上でしばらく座り込んだ。このプレーが影響したのか、その後村松に適時二塁打を打たれるなど、この回3点を失った。守備のミスから試合の流れを手放した。

5月に入って2度目の3連敗。6戦連続で3得点以下で打線が元気がないのが気がかりだ。