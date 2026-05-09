今季のチャンピオンズリーグ決勝のカードはパリ・サンジェルマンVSアーセナルとなった。両チームの準決勝の戦いぶりは対照的で、パリはバイエルンとの打ち合いを制して決勝へ。アーセナルの方はアトレティコ・マドリードとの手堅いゲームを2戦合計2-1で制している。



決勝の展開を予測するならば、パリが攻撃的に仕掛け、アーセナルが安定した守備で迎え撃つ構図となるだろうか。英『BBC』ではマンチェスター・ユナイテッドやバイエルンで活躍したオーウェン・ハーグリーブス、リヴァプールでCLも制しているスティーブン・ジェラード、マンチェスター・シティでプレイしたネダム・オヌオハが決勝の展開を予想。アーセナルが苦しい立場になると考えているようだが、勝つチャンスはあると語る。





オヌオハ：「アーセナルはPSGのスタイルをよく理解していて、苦戦を強いられることも考えているだろう。しかし、アーセナルにも対策があるはずだ。PSGに問題を引き起こすだけでなく、封じ込めることも出来るはずだ」ハーグリーブス：「アーセナルには間違いなくチャンスがある。あの守備とGKのパフォーマンスは素晴らしいよ」ジェラード：「決勝では、劣勢のチームが勝つ可能性だってある。我々リヴァプールがミランに勝った時も、実力差は歴然としていたからね。アーセナルは質の高いチームを迎え撃つことになり、選手全員が最高のパフォーマンスを発揮しないといけない。フィジカル、サイズを活かし、PSGを望まない戦いへ引きずり込む必要がある。アーセナルにもチャンスはあるよ」パリでも今のアーセナルの守備を攻略するのは簡単ではないだろう。接戦になる可能性が高そうだが、アーセナルにパリを撃破するビジョンはあるか。