5月9日(土)札幌市・北海きたえーる



ホームアリーナ北海きたえーるで開催された、レバンガ北海道のファン感謝祭。クラブ史上最高勝率を記録した今季の勢いを受けて、過去最多となる2620人のファン・ブースターがアリーナに駆けつけました。

この日、一番の注目を集めたのが、折茂武彦代表と富永啓生選手の新旧スコアラー3ポイント対決。レバンガ史上最高のスコアラーを決める戦いです。

ルールは制限時間内に25本の３Pシュート（各1点）とハーフラインからのシュート1本（5点）を放ち、その合計点を争うというもの。（最高合計30点）





先攻の折茂さんはまもなく56歳の誕生日を迎えるということもあり、制限時間は90秒でのチャレンジとなりました。引退から6年たってもシュートの腕はまだまだ健在。折茂さんはゆったりとしたリズムで17本の3Pを沈め、富永選手にプレッシャーをかけます。そして後攻の富永選手。こちらは70秒の制限時間でしたが、クイックかつ的確なシュートを打ち続け、見事18本の３Pを成功！さらに最後のハーフラインからの一投もリングをかすめる惜しいシュートに。新旧スコアラー対決は1ポイント差で富永選手に軍配が上がりました。常に笑顔があふれる一日は選手、ファンたちにとって忘れられないものになったようです。