◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―２巨人（９日・バンテリンドーム）

巨人がついに借金生活に突入し、４位に転落した。先発した田中将大投手が５回５安打４失点で今季初黒星。中日・大野雄大投手との同級生対決に敗れた。その左腕に対して打線が７回４安打で無得点に終わった。左投手の先発時はこれで５勝１１敗。４カード連続負け越しは２３年４月以来で、阿部政権では初となった。

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懐かしき「ハンカチ世代」の、ともに主役を張った２人が、バンテリンドームで投げ合った。試合が動いたのは２回。田中の制球が突如乱れた。３四球に犠打も絡んで１死三塁のピンチを招くと、８番・田中に右前安打を許して先制された。後続を断って何とか１失点で切り抜けるも、球数は２回を終わって４６球。一方の大野は５回まで４７球という安定感を見せ、巨人打線は的を絞れずに打ちあぐねた。

徐々に自分のリズムを取り戻した田中だったが、５回につかまる。先頭・田中の三塁内野安打から盗塁を許し、大野の犠打で１死三塁。この間、二盗された場面では一塁手の増田陸が早めに動いたことで一塁ベースが空き、マークの外れた一塁走者に早めスタートを許していた。捕手・岸田が二塁送球もできずに悠々セーフ。その直後の送りバントだった。さらに、１死三塁でカリステを三塁線へのゴロに打ち取るも、三塁と本塁間での挟殺プレーでミスが出る。走者との距離を縮めながらも岸田、そしてダルベックがタッチアウトできずに、最後はランナーと田中が接触し、「走塁妨害」という結末に。相手に２点目を献上し、村松、細川の連続タイムリーで４点目を奪われた。

何とか反撃したい巨人打線だが、大野の術中にはまったまま、淡々と試合は進んだ。４月２日の対戦時は９回４安打で１点しか奪えなかった。しかも１１１球での完投負け。この日はファーストストライクを積極的に狙いつつも、打者によってはじっくり見送る場面もあったが、６回まで６２球で料理された。７回は２番・佐々木からの上位打線も３者凡退に終わり、わずか７５球。９回完封で１００球未満「マダックス」の可能性を残し、８回に突入した。

何とか一矢報いたい攻撃陣は、８回に大野からスイッチした杉浦を攻める。この回先頭・吉川が安打で出塁するなど１死二塁とすると、この日、１軍昇格した丸が代打で出場。フルカウントからの直球を捉え、右翼テラス席に今季１号２ランを放って２点差に迫った。だが、反撃もここまでで、チームは４月３日以来の借金生活に突入。左投手の先発時はこれで５勝１１敗というアレルギーも悪化した。４位転落。さらに、４カード連続負け越しとなり、これが２３年４月以来で、阿部政権では初となった。