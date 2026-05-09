◆春季高校野球奈良県▽決勝 天理２１―２畝傍（９日・さとやくスタジアム）

天理が３年連続の優勝を決めた。春季大会の決勝では史上最多となる２１得点で圧勝。４本塁打を含む２２安打の猛打で近畿大会出場を決めた。

７回には１イニング３発で一挙８得点。９番の山中喜晴三塁手（３年）が右越え３ランを放つと、代打の高瀬陽斗二塁手（３年）も左翼席に２ランを運んだ。さらに、金本相有（さんゆ）遊撃手（３年）が２者連続の左越えソロ。８回にも６点を追加した打線は上位から下位、途中出場の選手も切れ目なく快音を鳴らした。

主将の金本は９回に２打席連発の３ランを放ち、３安打５打点。「練習してきたことが結果として出た」と実感した。昨年秋の近畿大会で、大阪桐蔭に０―１０の完封負け。「ボールの強さに力負けした。これでは勝てない。去年のチームより打力が低い。倍は振らないと」とナインに呼びかけ、全員で練習後の素振りを追加した。もともと、全体練習で約１０００スイング。冬場は“居残り”も含めて２０００スイングをこなした成果が表れた。

藤原忠理監督は「できすぎ。打撃は水ものなので、信用しません」とニヤリ。それでも「伸びてきている選手もいる」と成長を認めた。新たな選手の台頭もあり、秋とは打順もガラリ。この春は「ずっと調子がいいわけではない。打順が変わっても適応できるように」と日替わり打線で底上げを図った。ただ、軸は金本で不動。「うちの中心。真ん中に置く。（中軸で）一番打席が回る３番」と信頼した。

「『杉本を打って甲子園に』と、ずっと意識している」と金本。準々決勝でセンバツ準優勝の智弁学園を９―２で破ったが、エース・杉本真滉の登板はなかった。夏は全国屈指の左腕の攻略を宣言。まずは「近畿大会の優勝しか目指していない」と誓った。