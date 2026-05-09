女優の上坂（こうさか）樹里が９日までにＳＮＳを更新。インスタグラムのフォロワー数が１０万人を突破したことを報告した。

インスタグラムで「１０万人 ありがとうございます」と書き出し、かぶり物をつけてテーマパークを楽しむプライベートショットをアップ。「パスタの茹（ゆ）で時間を大幅に間違えても、パックをしたままこたつで寝落ちして、起きた時にカピカピになったパックが落ちていても、買ったばかりの日傘が強風で折れても、携帯のデータが消えてしまっても、あたたかく応援してくださる皆さんに支えられています。こんな感じで、毎日たのしいです」と、天然エピソード満載の日常をユーモアたっぷりにつづり、最後にも「ココアにアイスを乗せて飲んじゃったりしようかなと思います。では、おやすみなさい！」とユーモアを添えて投稿を締めた。

この投稿には「１０万人おめでとうございます！」「どんな樹里ちゃんも愛おしくてかわいい」「上坂さんの人徳ですね」「どんどん沢山の人が樹里ちゃんのこと知ってくれて嬉しい」「可愛すぎかよ」「いろいろなこと起こってて笑っちゃったたのしそうでよかったです」「日々の感謝を忘れずに仕事、プライベートも楽しんで下さい」などのコメントが寄せられている。

上坂は現在、ＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）にて女優の見上愛とダブル主演をつとめており、先月には栃木・宇都宮市のブレックスアリーナ宇都宮で行われた、バスケットボール男子のＢリーグ１部・宇都宮ブレックス戦のハーフタイムショーに登場していた。