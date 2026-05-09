桃井かおり「旦那様バースデー2人でホテル泊」2ショット公開で反響「仲良しで憧れる」「素敵」
【モデルプレス＝2026/05/09】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが5月8日、自身のInstagramを更新。夫とのバースデーショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】LA在住の有名女優「仲良しで憧れる」プールサイドで撮影した夫との2ショット披露
桃井は「旦那様バースデー。2人でホテル泊して、ただの夕焼け眺める」とつづり、写真を複数枚投稿。桃井は「ただ眺めただけの夕焼けは、ホテルマン達もシャッター押すほどの空いっぱいのピンクで、最後は惜しそうに真っ赤になって消えて行った。それを我らは目で受けとめて、フッと気がついて慌ててカメラに収めたが、それは目にした物とは全然違う。人生だね」とエピソードを語り、夫の後ろ姿と桃井の2ショットやホテルのプールの写真などを公開している。
この投稿にファンからは「楽しそうですね」「綺麗な夕焼け」「仲良しで憧れる」「夫婦2人でお祝いって素敵」「お誕生日おめでとうございます」など反響が寄せられている。
桃井は、2015年1月に年上の音楽プロデューサーと結婚。現在はアメリカ・ロサンゼルスに在住している。（modelpress編集部）
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【写真】LA在住の有名女優「仲良しで憧れる」プールサイドで撮影した夫との2ショット披露
◆桃井かおり、夫の誕生日祝いでホテル泊
桃井は「旦那様バースデー。2人でホテル泊して、ただの夕焼け眺める」とつづり、写真を複数枚投稿。桃井は「ただ眺めただけの夕焼けは、ホテルマン達もシャッター押すほどの空いっぱいのピンクで、最後は惜しそうに真っ赤になって消えて行った。それを我らは目で受けとめて、フッと気がついて慌ててカメラに収めたが、それは目にした物とは全然違う。人生だね」とエピソードを語り、夫の後ろ姿と桃井の2ショットやホテルのプールの写真などを公開している。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿にファンからは「楽しそうですね」「綺麗な夕焼け」「仲良しで憧れる」「夫婦2人でお祝いって素敵」「お誕生日おめでとうございます」など反響が寄せられている。
桃井は、2015年1月に年上の音楽プロデューサーと結婚。現在はアメリカ・ロサンゼルスに在住している。（modelpress編集部）
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