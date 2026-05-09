第2子出産の冨永愛、パートナーとの2ショット公開「オーラすごすぎて雑誌かと思った」「雰囲気が素敵」
【モデルプレス＝2026/05/09】モデルで俳優の冨永愛が5月8日、自身のInstagramを更新。俳優の⼭本⼀賢との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】第2子出産の43歳有名モデル「オーラすごすぎて雑誌かと思った」パートナーとの顔出し2ショット
冨永は「パートナーであり私の最大の理解者、山本一賢さん」「料理なんて何もできなかった人が、今ではすっかりお家シェフ」と記し、山本との2ショットを投稿。サングラスにロングコートのシミラールックスタイルのショットや、串焼きのようなものを山本が冨永に食べさせているショットなどが公開されている。また「いつも心からのサポートをありがとう」と、山本への感謝をつづっている。
この投稿にファンからは「カッコ良すぎます」「オーラすごすぎて雑誌かと思った」「雰囲気が素敵」「仲良しなのが伝わってくる」などといった声が寄せられている。
冨永は2004年に一般男性と結婚し、2005年3月にモデル・俳優の長男・章胤を出産。その後、2009年に離婚を発表。2025年12月20日に自身のInstagramにて、俳優の⼭本⼀賢との間に「新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と約20年ぶりの妊娠を公表し、2026年5月に第2子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】第2子出産の43歳有名モデル「オーラすごすぎて雑誌かと思った」パートナーとの顔出し2ショット
◆冨永愛、パートナー・⼭本⼀賢とのショット披露
冨永は「パートナーであり私の最大の理解者、山本一賢さん」「料理なんて何もできなかった人が、今ではすっかりお家シェフ」と記し、山本との2ショットを投稿。サングラスにロングコートのシミラールックスタイルのショットや、串焼きのようなものを山本が冨永に食べさせているショットなどが公開されている。また「いつも心からのサポートをありがとう」と、山本への感謝をつづっている。
◆冨永愛の投稿が話題
この投稿にファンからは「カッコ良すぎます」「オーラすごすぎて雑誌かと思った」「雰囲気が素敵」「仲良しなのが伝わってくる」などといった声が寄せられている。
冨永は2004年に一般男性と結婚し、2005年3月にモデル・俳優の長男・章胤を出産。その後、2009年に離婚を発表。2025年12月20日に自身のInstagramにて、俳優の⼭本⼀賢との間に「新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と約20年ぶりの妊娠を公表し、2026年5月に第2子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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