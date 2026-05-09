ヴィタメールのカップデザートで楽しむ初夏限定の涼やかスイーツ♡

ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール」から、初夏にぴったりの期間限定カップデザート2種が2026年5月16日(土)より登場します。ほろ苦いコーヒーゼリーを楽しめる大人向けスイーツと、トロピカルな果実感あふれるマンゴーデザートがラインナップ。暑さを感じ始める季節に、見た目も涼やかなスイーツで癒しのひとときを過ごしてみませんか♡

ほろ苦さを楽しむ大人デザート

ジュレ・オ・カフェキャラメル



価格：800円（税込）

「ジュレ・オ・カフェキャラメル」は、香り高い石窯コーヒーを使用したコーヒーゼリーに、ヴィタメール自慢のまろやかなクリームとキャラメルムースを重ねた贅沢なカップデザートです。

コーヒーの奥深い香ばしさと、キャラメルのほろ苦さが絶妙に重なり合い、甘さ控えめの上品な味わいに。ひんやりとしたゼリーの口当たりが心地よく、初夏にぴったりの爽やかな後味を楽しめます♪

コーヒー好きの方はもちろん、甘すぎないスイーツを探している方にもおすすめです。

販売期間：2026年5月16日(土)～7月16日(木)

タリーズ初のチョコミント登場♡爽快シェイクで夏気分を満喫

フルーツ香る爽やかスイーツ

ヴェリーヌ・デテ

価格：800円（税込）

「ヴェリーヌ・デテ」は、ジューシーなマンゴーの甘みを存分に楽しめる華やかなカップデザート。

マンゴーとパッションフルーツのムースに、マンゴーとオレンジのソース、さらに濃厚なミルクパンナコッタを合わせた贅沢な一品です。

なめらかなパンナコッタのコクに、パッションフルーツとオレンジのほのかな酸味がアクセントとなり、最後までさっぱりと楽しめる味わいに仕上がっています。

鮮やかなカラーリングも美しく、見た目から初夏気分を高めてくれるスイーツです。

トロピカルフルーツの爽やかな風味が広がり、ティータイムにもぴったりです。

販売期間：2026年5月16日(土)～7月16日(木)

初夏だけの特別な味わいを堪能

ヴィタメールならではの上品な味わいが楽しめる、期間限定のカップデザート2種。

ほろ苦いコーヒーと濃厚キャラメルの組み合わせを楽しむ「ジュレ・オ・カフェキャラメル」と、マンゴーの甘みが華やかに広がる「ヴェリーヌ・デテ」は、どちらも初夏にぴったりの涼やかなスイーツです。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人とのカフェタイムにもおすすめ♡この季節だけの特別な味わいを、ぜひ楽しんでみてください。