◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 4-0 広島（9日、マツダスタジアム）

ヤクルトが完封勝利で3連勝としました。

この日の先発・松本健吾投手は投打に存在感を見せます。投げては初回を三者凡退に抑えると、2回の攻撃では2アウト2、3塁の好機で第1打席を迎え、2点の先制タイムリーを放ちます。前日には先発・高梨裕稔投手がタイムリーを放っており、これで先発投手が2試合連続で自らを援護したことになりました。

松本投手は続く2回、先頭から2者連続で四球を許す場面もありましたが、マウンドに寄った池山隆寛監督の声かけを受けると、後続を打ち取り無失点に抑えます。その後は4イニング連続で三者凡退に抑えるなど、6回まで無安打の好投を披露しました。7回には野間峻祥選手に初ヒットを浴びるも、8回は再び三者凡退。この回を投げ終えて降板となり、8回102球、被安打1、無失点の好投を披露しました。

打線では4回。2試合連続のスタメン起用となった澤井廉選手が、今季第1号の2ランHRを放ちます。前日には今季初のスタメン起用となるも、無安打と悔しい内容となっていましたが、これを払拭する躍動を見せました。

9回は清水昇投手が無失点に抑え、完封勝利としました。