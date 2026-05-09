「待ってましたぁぁ」なだぎ武、超名作アニメ映画のキャラを再現！ 「腹筋いたい」「ハイクオリティ」
「待ってましたぁぁ」なだぎ武、超名作アニメ映画のキャラを再現！ 「腹筋いたい」「ハイクオリティ」
お笑いタレントのなだぎ武さんは5月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。超名作アニメ映画のキャラクターを再現した姿を披露しました。
【写真】なだぎ武、超名作アニメ映画のキャラを再現！
「今年もキキを待つ男」なだぎさんは「今年もキキを待つ男」とつづり、「#魔女の宅急便」とハッシュタグを添えて1枚の写真を投稿。角野栄子さんによる同名児童文学シリーズを宮崎駿監督が映画化したスタジオジブリの長編劇場アニメーション映画『魔女の宅急便』で主人公・キキが下宿することになったパン屋のおじさんのコスプレ姿を披露しています。おじさんは眉をひそめて空を見上げ、キキを待っている様子。
この投稿にコメントでは「待ってましたぁぁぁあああ!!」「腹筋いたい」「魔女宅見ながら笑ってしまいました！」「違和感が全くない…」「おかみさんはお元気ですか？」「ここのシーンが一番好きです」「嫁さん大事にしてやってください笑」「相変わらずのハイクオリティ」などの声が寄せられています。
「ファンサえぐぅっ」同日の別投稿では「エンディングでパパになってるフクオさん」とつづり、パン屋のおじさんが赤ちゃんを抱っこして嬉しそうな笑顔を浮かべる姿を披露しています。ファンからは「このキャラほんと好きすぎるやろ」「ファンサえぐぅっ」「泣けた」「似ている」「フクオさん、おめでとう」「インティライミかと思った」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
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