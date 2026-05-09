札幌が打ち合い制して６連勝！ ３点先取→痛恨３失点→劇的弾、試合展開に指揮官は「お客さんは一番喜べたんじゃないかなと」

札幌が打ち合い制して６連勝！ ３点先取→痛恨３失点→劇的弾、試合展開に指揮官は「お客さんは一番喜べたんじゃないかなと」