◆パ・リーグ 西武６―２楽天（９日・ベルーナドーム）

楽天は西武に逆転負けし、３連敗。今カードの負け越しが決まった。

両軍無得点で迎えた４回２死二塁、西武・佐藤爽の５球目の１２８キロチェンジアップを浅村がとらえ、右前に運んだ。二塁走者が生還し、出場３試合ぶりの打点となる先制点をもたらすと、一塁上で塩川コーチとグータッチを交わし喜んだ。

さらに６回無死で佐藤直樹が佐藤爽の１３８キロの直球を捉え、左翼ポール際にたたき込んだ。ダイヤモンドを一周し生還すると、ベンチでナインと笑顔でハイタッチ。リードを２点に広げた。

だが、その直後に先発・古謝が崩れる。最速１４９キロの直球にスライダー、カットボール、シュートを織り交ぜ５回まで無失点に抑えていたが、６回先頭の渡部に左前安打を浴び、続くネビンに左翼線適時二塁打を浴び１点を返された。さらに長谷川に内野安打を許して無死一、三塁と危機を背負うと、平沢に２球目のカットボールを右翼席にたたき込まれる３ランを浴びた。痛恨の一発で逆転を許し、マウンドでぼう然と立ち尽くした。

古謝は７回にも長谷川に２ランを被弾し、更にリードを広げられた。今季６度目の登板でも、初勝利はまたもお預けとなった。